Incidente in barca contro il ponte girevole di Grado: cade in mare e muore

Tragico incidente in mare nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 11 marzo, nelle acque di Grado: una piccola imbarcazione con a bordo un uomo e una donna è finita contro una delle arcate del ponte girevole e un gradese di 80 anni è caduto in acqua.

Immediatamente la moglie ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli operatori del 118, degli uomini di Circomare, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri.

Una volta recuperato, i sanitari hanno tentato il possibile effettuando le manovre di rianimazione ma non c'è stato purtroppo nulla da fare: Aldo Marocco è deceduto in seguito alla caduta in mare..