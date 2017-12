Incidente in Corso Italia: motociclista all’ospedale (FOTO)

Incidente in Corso Italia, poco prima del negozio H&M, alle 16 circa di oggi, martedì 5 dicembre. Coinvolti due mezzi a due ruote: uno scooter Aprilia Leonardo e una moto Suzuki GFXS 750, entrambi condotti da due uomini.

Ad avere la peggio il motociclista che è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con un’ambulanza e che l'ha immediatamente trasportato all’ospedale di Cattinara per le cure e gli accertamenti del caso a sirene e lampeggianti spenti.

Sul luogo dell’incidente, presente anche la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del manto stradale reso scivoloso dai liquidi persi da entrambi i veicoli a due ruote. Qualche disagio per il traffico vista la riduzione da tre a due corsie di corso Italia nell’ora di punta.

