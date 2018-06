Incidente in ex Gvt: un ferito a Cattinara

Incidente in Gvt all'altezza di Italcementi, oggi, 7 giugno, verso le ore 16.00. Coinvolti due veicoli, uno dei quali è finito control il guardrail.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che ha chiuso il tratto istituendo l' uscita obbligatoria in via Caboto direzione Trieste per circa 1 ora per ripristinare la sicurezza della strada ed effettuare i rilievi di rito.

Sono intervenuti anche Polizia e il personale del 118 che ha trasportato il ferito al pornto soccorso di Cattinara.

Al momento la circolazione è stata ripristinata.