Incidente in Galleria Carso: un ferito a Cattinara

Un incidente si è verificato intorno alle 14:40 di oggi, 18 novembre, in Galleria Carso. Coinvolto un solo veicolo che, autonomamente, ha urtato un ostacolo fisso presente nella galleria. La persona alla guida dell'auto è stata portata in pronto soccorso a Cattinara dai sanitari del 118 giunti sul posto. Fortunatamente le sue condizioni non risultano essere gravi.

Sul posto ANAS che ha chiuso al traffico la corsia di sorpasso per circa un'ora.

