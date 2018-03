Incidente in grande viabilità: violento tamponamento e un ferito a Cattinara (FOTO)

Violento tamponamento questa mattina poco prima delle 8 lungo la grande viabilità triestina, all'uscita dalla galleria del Carso. Un'Audi ha colpito un'Alfa Romeo causando ingenti danni e ferendo lievemente il conducente dell'Alfa. Le due vetture dopo lo schianto si sono fermate una dopo l'uscita per Cattinara e l'altra poco prima della stessa: sul posto sono intervenuti gli operatori della Polizia locale per i rilievi, il 118 per il ferito che è stato trasportato al vicino ospedale e quelli dell'Anas per la pulizia e messa in sicurezza del manto stradale.