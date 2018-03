Incidente in Gvt: auto cappottata e un ferito (FOTO)

+++Aggiornamento 19.25+++

La Grande viabilità è stata riaperta intorno alle 19.00

Incidente oggi, 7 marzo, alle 17.45, sulla Gvt all'altezza di Italcementi. Coinvolta una Panda vecchio modello condotta da una donna, B.G. del 92, che ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata probabilmente a causa dell'asfalto bagnato. L'incidente si è sviluppato in un tratto di 80-90 metri.

La donna è stata soccorsa dal 118 ma era cosciente mentre la macchina è in pessime condizioni.

Si tratta del terzo incidente in data odierna, due dei quali si sono verificati quasi nello stesso punto.

Sul posto Anas, Vigili del fuoco, Polizia locale e 118.

La strada è stata chiusa in direzione Trieste ed è stata istituita l'uscita obbligatoria in via Caboto.

