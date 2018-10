Incidente in Gvt, auto contro il guardrail e traffico rallentato

Un'auto esce di strada autonomamente e finisce contro il guardrail: è successo alle 8:45 di questa mattina, martedì 9 ottobre, all'uscita della Gvt (SS202) in direzione Trieste al chilometro 0 + 300 (in prossimità del Molo VII). Alla guida dell'auto, una Chevrolet, una donna di 50 anni di iniziali S.A., illesa. La Polizia locale, che sta vagliando le dinamiche dell'incidente, si è recata sul posto e ha messo l'area in sicurezza. Si sono verificati rallentamenti al traffico per circa mezz'ora.