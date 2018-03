Incidente in Gvt: autocarro fa testacoda e colpisce un'auto, due feriti a Cattinara

Perde il controllo della guida a bordo di un autocarro, poi sbatte contro il guardrail e fa testacoda, colpendo un'auto. È successo oggi alle 11:30 in Gvt al chilometro 5,5 in direzione Trieste, un tratto di superstrada che diventa spesso scenario di incidenti durante il maltempo. L'autocarro, un Ford transit condotto da uomo, con iniziali F.M., del 95, ha sbattuto contro una Fiat Punto guidata da un uomo, C.R., del 56. Entrambi i conducenti si trovano a Cattinara ed entrambe le autovetture sono del tutto fuori uso. Sul posto la Polizia locale e il 118, la strada è stata chiusa per consentire i rilievi di legge e la messa in sicurezza della carreggiata.