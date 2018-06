Incidente in Gvt: strada chiusa per un’ora

Inizio settimana subito complicato per la viabilità cittadina. Infatti dopo l’ennesimo incidente lungo la sopraelevata nel tratto “Italcementi”, avvenuto alle 7.30 circa di oggi, lunedì 4 giungo, la Polizia stradale ha dovuto chiudere il tratto di grande viabilità triestina e istituire l’uscita obbligatoria in via Cavoto (in direzione Venezia) fino alle 8.45 circa quando è stata riaperta la normale circolazione.

Al momento non è nota l’entità dell’incidente sul quale stanno operando Polizia stradale, Vigili del fuoco, Anas e 118.