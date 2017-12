Tamponamento in Gvt: tre feriti a Cattinara

Ancora un incidente lungo l’ex Gvt, sulla superstrada: a distanza di pochissimi giorni ennesimo schianto che ha obbligato la Polizia locale a chiudere il tratto da via Svevo a Molo VII istituendo l’uscita obbligatoria appunto in via Svevo.

Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un violento tamponamento che ha coinvolto due auto, una Hyundai i30 e una Kia Venga. Nel dettaglio, la Hyundai stava procedendo nella corsia di sinistra nonostante non fosse dedicata al sorpasso, quando ha perso il controllo e ha centrato la Kia che, invece, procedeva regolarmente nella corsia di destra. L'incidente ha causato tre feriti, fortunatamente lievi.