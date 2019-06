Incidente in piazza Libertà: auto finisce contro i veicoli in sosta

Incidente alle 16:18 di oggi, 14 giugno. Il conducente di una Yaris, per cause ancora da accertare, è andato a sbattere contro due auto in sosta in piazza Libertà.

A seguito dell'impatto, entrambi i veicoli posteggiati hanno subito danni ingenti. Una delle due autovetture, una Opel Agila, è stata portata via da un carroattrezzi.

Coinvolto anche un motorino a cui la Yaris, prima di finire contro le auto, ha tagliato la strada.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale.