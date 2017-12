Incidente in strada di Fiume: morto il 17enne che consegnava pizze

Deceduto dopo tre giorni nel reparto di terapia intensiva a Cattinara il giovane Diego Emili, di soli 17 anni. Nella serata di domenica 3 dicembre, Diego stava lavorando come "portapizze" e stava effettuando le consegne, guidando il suo scooter in strada di Fiume. Al numero 360, la tragedia: il ragazzo è stato travolto da una Renault Clio guidata dalla 24enne M.B., ma le dinamiche dell'incidente devono essere ancora verificate.

Vedendo il giovane in stato di incoscenza e con traumi molto seri (frattura esposta del femore e grave emorragia), la stessa ragazza ha avvertito i soccorsi tramite il numero unico 112, e il 118 è intervenuto preprecipitandosi dal vicino ospedale di Cattinara. Purtroppo i soccorsi non sono stati sufficienti e Diego si è spento nel tardo pomeriggio di mercoledì 6 dicembre, per cause al momento imputabili a un'embolia grassosa.