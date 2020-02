Incidente in Strada nuova per Opicina: coinvolte due auto

Un incidente si è verificato intorno alle 16:25 di oggi, 18 febbraio, in strada nuova per Opicina. Coinvolte due auto, una Ford Ka e una Skoda. Sul posto la Polizia Locale

La dinamica

L'uomo alla guida della Ford Ka, A.C. del 1972, mentre saliva strada nuova per Opicina, ha effettuato un sorpasso in curva finendo per invadere il senso opposto collidendo contro il fianco della Skoda condotta da una donna, S.G. del 1990 con a bordo due bimbi piccoli e un'altra donna B.I. del 1948.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.