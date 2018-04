Schianto frontale auto-autobus in strada per Basovizza: un ferito grave e traffico in tilt (FOTO E VIDEO)

Violento schianto frontale tra un autobus turistico croato e una Volkswagen Polo, ora semidistrutta. L'incidente è avvenuto oggi, 2 aprile, intorno alle 16 in strada per Basovizza: la guidatrice è stata estratta dall'auto con l'intervento dei Vigili del fuoco ed è stata poi trasportata da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni sarebbero ora gravi, ma non tali da rischiare la vita.

La strada è stata chiusa per permettere alla Polizia locale di effettuare i rilievi e stabilire le esatte dinamiche del fatto. Forti disagi per il traffico e malumori tra gli automobilisti, fino alla riapertura della strada avvenuta alle 19:15 circa.

