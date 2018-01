Incidente in via Carducci: pedone investito sulle strisce

Brutto incidente intorno alle 18.30 di oggi, martedì 9 gennaio, in via Carducci, nei pressi dell’incrocio con via Crispi, davanti il negozio Chicco: una minorenne è stata investita mentre attraversava la strada presumibilmente sulle strisce pedonali.

Dopo lo scontro con la Peugeot 107, condotta da una donna sui 65 anni, il pedone è rimasto ferito al suolo in attesa dei soccorsi giunti con due ambulanze: una volta stabilizzata la minorenne è stata trasportata al Burlo per le cure e accertamenti del caso; non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi e risalire alla dinamica i Carabinieri del Nucleo Radiomobile: sarà importante capire chi tra l’auto o il pedone non ha rispettato il semaforo rosso.

