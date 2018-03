Incidente in via Carducci, pedone investito da un bus: è grave

Incidente oggi, 22 marzo, verso le 15.15 in via Carducci all'altezza del Mercato Coperto. Un pedone è stato investito da un autobus mentre stava attraversando la strada lontano dalle strisce per raggiungere, presumibilmente, l'auto posteggiata sul lato opposto.

Non sono ancora chiare l'identità e l'età del pedone ma , secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di un ragazzo giovane che, a seguito del violento urto, ha subito una grave trauma cranico con alterazione delle funzioni vitali. Sul posto il personale del 118 lo ha sottoposto a manovre avanzate di stabilizzazione e trasportato d'urgenza a Cattinara.

Per soccorrere il ragazzo sono stati rimossi i paletti posizionati a bordo della strada .

Intervenuta sul luogo dell'incidente anche la polizia locale .

