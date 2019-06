Anziano investito in via Cologna, portato a Cattinara in gravi condizioni

Un uomo poco più che ottantenne è stato rimasto vittima di un incidente questa mattina nella parte alta di via Cologna, nei pressi del civico 78. Quello che dalle prime ricostruzioni sembrerebbe essere un investimento pedonale, avrebbe visto l’anziano sbattere la testa contro il parabrezza della macchina coinvolta nel sinistro, riportando un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenute immediatamente l’ambulanza e l’automedica, che hanno portato l’ottantatreenne all’ospedale di Cattinara in codice rosso. L'anziano sarebbe in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ed è al vaglio degli operatori di polizia. La notizia è in aggiornamento.