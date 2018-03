Incidente in via Coroneo: scooterista ferito

Incidente questa mattina, di giovedì 15 marzo, alle 13.15 circa in via Coroneo, all'intersezione con via Zanetti-foto Ulpiano: coinvolti uno scooter e un'auto, con il mezzo a due ruote che ovviamente ha avuto la peggio.

Stando alle riscostruzioni della Polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi e la viabili, una Renault Kangoo condotta da un uomo, P.A. del '70, era sulla corsia centrale di via del Coroneo quando si è spostata sulla corsia a sinistra andando a colpire lo scooter Derby condotto O.F., uomo del '90.

Sul posto il 118 per le prime cure e il trasporto all'ospedale del ragazzo ferito (in modo lieve).