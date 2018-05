Incidente in via dell'Istria: 17enne investita da un'auto

Incidente in via dell'Istria oggi, 31 maggio, verso le 16.30. Poco prima del Burlo, una 17enne, D.E. triestina, è stata investita da un'auto condotta da un triestino, I.A. di 62 anni.

Immediato l'intervento del 118 che ha trasportato la ragazza a Cattinara. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale che è intervenuta per i rilievi e per regolare il traffico, che è andato in tilt a causa dell'incidente