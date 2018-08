Perde il controllo dello scooter e finisce contro un’auto in sosta: 41enne all'ospedale

Incidente oggi, 14 agosto, alle 14.50 .Uno scooterista di i 41 anni, B.P, che stava percorrendo via dell'Istria in direzione Piazza Foraggi, all'altezza di Piazzale Valmaura improvvisamente ha perso il controllo della sua Piaggio Libery e ha urtato una Hyundai in sosta.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 che lo hanno trasportato a Cattinara. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.