Incidente in via Filzi, scooterista a Cattinara

Incidente verso le 21.15 di oggi 29 aprile, in via Filizi, angolo via Valdirivo. Coinvolti un’automobile e uno scooter. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che le condizioni del conducente in sella alle due ruote fossero gravi, inizialmente, per poi rilevare contusioni minori, così da non impiegare l'automedica nel trasporto verso l'ospedale di Cattinara. Il paziente è stato trasportato in codice verde.

Sul posto Polizia Locale e gli operatori del 118, che hanno trasportato il ferito in pronto soccorso a Cattinara.

