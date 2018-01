Incidente in via Flavia: 14enne investito dal bus

Tremendo schianto in via Flavia intorno alle 18.10 di oggi, venerdì 19 gennaio: proprio davanti l'Alma Arena un ragazzo di 14 anni è stato investito da un autobus della Trieste Trasporti diretto verso Muggia. Stando alle prime indiscrezioni, il 14enne ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali - poco vicino c'è un sottopasso - forse convinto la linea 23 dovesse accostare alla fermata: la conducente, una donna del '71 non è riuscita a evitare l'impatto violento e il giovane è finito in pieno contro il parabrezza.

Sbalzato sull'asfalto il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con ambulanza e automedica: una volta stabilizzato è stato trasportato all'ospedale infantile Burlo Garofolo per le cure e accertamenti del caso e tutt'ora è ricoverato in osservazione.

Quanto alla dinamica e alla direzione del traffico sul luogo sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale; il traffico non ha risentito particolarmente dell'incidente.

