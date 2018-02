Incidente in via Forlanini, si cappotta con l'auto (FOTO-VIDEO)

La brutta tendenza dei cappottamenti sembra non passare di moda a Trieste. Ieri sera, sabato 3 febbraio, infatti si è verificato l'ennecisimo incidente di questo tipo in un tratto di strada quasi in rettilineo di via Forlanini (nei pressi dell'incrocio con Ratto dei Mandrieri): una Volkswagen Golf stava scendendo la via quando per motivi al vaglio della Polizia locale ha perso il controllo, è andata a sbattere contro delle auto parcheggiate a bordo strada per poi ribaltarsi e finire la sua corsa su tetto.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica, ma fortunatamente il conducente non sembra aver riportato ferite gravi; ad aiutare nelle operazioni di soccorso anche i Vigili del fuoco che si sono occupati della rimozione dell'auto ribaltandola e riposizionandola sulle quattro ruote (per poi lasciare spazio al carroattrezzi della ditta specializzata).

Come detto dei rilievi e della viabilità si sono occupati gli operatori della Polizia locale: vista l'ora, le 20 di sabato sera, la viabilità non ha risentito particolarmente della chiusura della strada per il tempo necessario al soccorso dei feriti e rimozione del veicolo.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery