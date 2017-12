Incidente in via Ginnastica: motociclista all’ospedale

Brutto incidente in via Ginnastica, angolo via Brunner, intorno alle 16.50 di oggi pomeriggio, lunedì 27 novembre, che ha visto avere la peggio il motociclista di 68 anni, A.D., in sella alla sua Kawasaki. Lo schianto, con una Subaru condotta da A.E. (50 anni), gli ha causato un trauma cranico e cervicale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente è giunto il 118 con ambulanza e automedica (vista la grave dinamica dell’incidente), per poi trasportare il motociclista all’ospedale di Cattinara, e la Polizia locale per i rilievi di rito e dirigere il traffico.