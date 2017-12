Incidente in via Giulia: auto cappottata e un ferito a Cattinara

Ci si avvicina alla fine dell'anno, ma la moda dei cappottamenti a Trieste purtroppo non accenna a diventare "vintage". In una delle serate tra le più "famigliari" dell'anno, ecco che una famiglia avrà la Vigilia e il Natale rovinato da un incidente e sarà in apprensione per le sorti del loro caro rimasto ferito.

Un ennesimo cappottamento è avvenuto intorno alle 20.45 di oggi, domenica 24 dicembre, lungo via Giulia, in un tratto rettilineo: per motivi al vaglio della Polizia di Stato e Polizia locale (che oltre ai rilievi Hannover chiuso momentaneamente la via per agevolare i soccorsi e la messa in sicurezza)), una Ford Fusion ha perso il controllo andando a sbattere contro le auto parcheggiate regolarmente a lato della strada, per poi ribaltrasi e finire la propria corsa sul tetto.

All'interno c'era il conducente che è stato soccorso da Vigili del fuoco e 118, per poi essere trasportato all'ospedale di Cattinara per le cure e accertamenti del caso.

