Incidente in via Giulia: mancata precedenza e scooterista all’ospedale

Ancora un incidente, anche in condizioni di visibilità e asfalto ottimali, ma causa la distrazione e forse l’eccessiva fretta uno scooterista è finito all’ospedale: lo schianto in via Giulia, all’incrocio con via Ireneo della Croce, intorno alle 19.30. Stando ai primi rilievi della Polizia locale e le testimonianze di chi ha assistito alla scena, lo scooter, una Piaggio Vespa, avrebbe svoltato a sinistra per imboccare la trasversale di via Giulia quando però dalla corsia opposta di marcia sopraggiungeva il mezzo da lavoro.

Inevitabile l’impatto e l’uomo alla guida delle due ruote è rimasto ferito a terra: sul posto è giunto il personale del 118 con un’ambulanza che ha prestato le prime cure e valutato la situazione sul posto prima del trasporto all’ospedale di Cattinara.

A occuparsi dei rilievi la Polizia locale: il traffico, vista la giornata prefestiva e il basso flusso di veicoli, non ha risentito particolarmente dell’incidente.