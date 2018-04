Incidente in via Revoltella: pedone investito mentre attraversa con il rosso

Incidente alle 12.35 di oggi, mercoledì 4 aprile, all'incrocio tra via Revoltella e via Piccardi: una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza: il personale sanitario, dopo le valutazioni sul posto, hanno trasportato la donna, L.D. del '61 all'ospedale di Cattinara fortunatamente in codice verde e condizioni stabili (per lei un trauma facciale). Dei rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica si è occupata la Polizia locale: stando alle prime ricostruzioni la Toyota Yaris condotta D.V., donna dell'81, proveniva da via Vergerio e ha svoltato in via Revoltella con semaforo verde quando però si è trovata davanti il pedone che attraversava con il rosso.