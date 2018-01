Incidente in via Udine: auto “impazzita” contro quelle parcheggiate e poi prende fuoco (FOTO)

Tremendo schianto questa mattina, intorno alle 7 di sabato 13 gennaio, lungo via Udine, nel tratto che precede salita di Gretta: una Fiat Punto con a bordo due giovani (un ragazzo e una ragazza) ha perso il controllo ed è andata a sbattere per ben due volte violentemente contro le auto in sosta regolare, per poi fermare la sua corsa 100 metri dopo il primo impatto avvolta dalle fiamme.

Fortunatamente i giovani all’interno sono riusciti a uscire dal veicolo incendiato e chiamare i soccorsi: sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza l’area, mentre per i rilievi e le procedure di rito sono intervenuti i Carabinieri.

Come detto non risultano feriti, ma solo danni ingenti alle auto coinvolte nello schianto: oltre alla Punto, una Peugeot 208, due Lancia Y (nuovo e vecchio modello), ma soprattutto una Fiat 500 nuovo modello.