Incidente in via Udine: pedone investito sulle strisce

Incidente oggi, 29 novembre, attorno alle 19.50. Un ragazzo, probabilmente sulla trentina, è stato investito da un'auto sulle strisce pedonali. Il fatto è accaduto in via Udine, poco prima di Roiano.

Immediato l'intervento del personale sanitario che ha trasportato il ferito a Cattinara. Polizia locale tutt'ora sul posto per i rilievi.