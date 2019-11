Incidente in via Udine: scooterista all'ospedale

Un incidente si è verificato intorno alle 14 di oggi, 10 novembre, in via Udine all'incrocio con via Pauliana. Coinvolti un'auto con targa austriaca condotta da una donna, e uno scooter. Ad avere la peggio il motociclista, che è stato portato all'ospedale di Cattinara. Danni materiali ingenti per entrambi i veicoli.

Sul posto sono intervenute due volanti della Polizia di Stato, ambulanza e automedica. All'origine del sinistro una probabile mancata precedenza.

