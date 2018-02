Incidenti stradali / Via Valdirivo

Incidente in via Valdirivo: dopo lo scontro con l'auto, furgone contro il muro (FOTO)

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.45 di venerdì 16 febbraio: fortunatamente si sono registrati sono danni ai veicoli e nessun ferito: lo schianto all'incrocio con via Roma. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e la ditta Orlandini per la rimozione