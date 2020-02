Incidente davanti alla Sinagoga: auto capovolta e un ferito (FOTO)

Incidente in via Zanetti nel pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio, un violento schianto che ha portato al cappottamento di una Toyota Yaris. Quest'ultima procedeva lungo la via quando si è scontrata con una Golf 20 tdi che percorreva via San Francesco. Ferita la conducente della Yaris, che non sembrerebbe in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del fuoco e il 118. Le dinamiche sono al vaglio della Polizia Locale,al momento (ore 15) via Zanetti è chiusa al traffico.

