Incidente in via Zorutti: 80enne investita sulle strisce

Brutto incidente in serata, intorno alle 18.10 di martedì 27 febbraio, in via Pietro Zorutti: un pedone è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto. Ad attraversare le zebre era una donna di 80 anni, M.U., che è stata colpita dalla BMW320 condotta da L.A., uomo di 83 anni.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con automedica e ambulanza: dopo averla stabilizzata sul luogo, l'80enne è stata trasportata in condizioni stabili al Pronto soccorso di Cattinara in codice giallo (quindi non in pericolo di vita). Dei rilievi di legge si è fatta carico la Polizia locale: l'auto presentava danni sia sul cofano che a uno specchietto, colpiti dal corpo della donna prima che questa finisse sull'asfalto.

Poco più tardi, alle 19.30, in via Locchi c'è stato un altro incidente: questa volta è stato uno scooter a fare tutto da solo perdendo il controllo e cadendo autonomamente. Anche in questo caso sono intervenuti Polizia locle (per i rilievi di rito) e 118 con un'ambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Cattinara in codice giallo.