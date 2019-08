Incidente in viale Miramare: scooterista all'ospedale

Incidente tra un'auto e uno scooter in Costiera nel pomeriggio di oggi, 27 agosto, all'altezza dell'Hotel Riviera. Ad avere la peggio è stato il conducente delle due ruote, le cui condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Sul posto è intervenuta in codice giallo l'ambulanza. Dopo gli opportuni controlli, ha gli operatori del 118 hanno portato il ferito a Cattinara in codice verde.

Presente sul luogo dell'incidente anche la Polizia Locale.