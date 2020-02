Incidente in largo Barriera, scooterista a Cattinara

Il conducente di uno scooter che da largo Barriera stava svoltando in via Madonnina è stato travolto da una macchina guidata da una signora sulla settantina ed è stato trasportato in via precauzionale all'ospedale di Cattinara. L'incidente si è verificato poco dopo le 11:30 e nello scontro il giovane scooterista non ha riportato ferite. Sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Locale per i rilievi. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine. Minimi rallentamenti al traffico.