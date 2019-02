Incidente Largo Riborgo: 76enne in prognosi riservata

È ricoverato all'ospedale di Cattinara in prognosi riservata il motociclista di 76 anni che ieri, lunedì 25 febbraio, è rimasto coinvolto in un incidente in largo Riborgo. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 10 e ha coinvolto anche un'auto. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica in codice rosso, che hanno poi trasportato il ferito all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche il personale della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.