Paura vicino al Dante, macchina si schianta sotto i portici

Una macchina è andata a sbattere contro un pilastro dei portici nei pressi del liceo Dante di piazza Oberdan a Trieste. L'incredibile dinamica, vista la presenza dell'automobile in un tratto dove non è consentito il transito, è al vaglio della Polizia Locale giunta sul posto. Alla guida dell'autovettura un uomo sulla quarantina che, secondo una prima e sommaria ricostruzione, sarebbe stato parcheggiato regolarmente e, successivamente, si sarebbe avventurato in una manovra, forse per uscire, evidentemente che non è andata a buon fine. Nessuno si è fatto male.