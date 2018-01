Incidente mortale a Monfalcone: perde la vita un triestino di 51 anni

Drammatico incidente questa mattina, intorno alle 7 di giovedì 11 gennaio, a Monfalcone in viale Verdi, angolo via Roma: lo schianto ha visto coinvolti uno scooter, un furgone a 9 posti della Ford e un'auto Citroen Xara; come sucede in questi casi ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. Dopo l'impatto violento infatti l'uomo in sella allo scooter ha perso la vita in seguito alle ferite riportate morendo sul colpo.

La vittima è Moimas Roberto, nato a Monfalcone il 10 aprile del 1966, ma residente a Santa Croce. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118 accorso sul posto insieme alla Polizia stradale e i Carabinieri che si stanno occupando dei rilievi di rito per definire la dinamica e stabilire le responsabilità.