Incidente mortale sul raccordo autostradale: camion contro il guardrail

Incidente mortale sul raccordo autostradale R13 all'altezza della galleria di Prosecco. Intorno alle 22.30 del 12 novembre 2019, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti con due partenze, per un incidente mortale che ha coinvolto un tir di nazionalità rumena.

Per cause ancora da accertare, l'autoarticolato che procedeva in direzione Trieste si è schiantato contro il guardrail, provocando il distacco della cabina con conseguente fuoriuscita del conducente nella corsia opposta in direzione Venezia. La Polizia e il personale sanitario sono sul posto. Il raccordo autostradale è chiuso in entrambe le direzioni.