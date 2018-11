Incidente mortale sulla A23: furgone contro tir a Bicinicco

Un incidente dall’esito purtroppo mortale si è verificato poco prima delle 15.30 sulla A23 (direzione A4/A23, nodo di Palmanova) in località Bicinicco. A scontrarsi un furgone e un autoarticolato. Nel tamponamento il primo mezzo è finito sotto il tir. Sul posto per i rilievi la polizia stradale. A supporto il personale di Autovie e i mezzi di soccorso. In quell’istante c’erano quattro chilometri di coda - segnalati sui pannelli a messaggio variabile all’ingresso di Udine Sud e nell’intera rete – a causa dell’incidente avvenuto a San Giorgio di Nogaro.

Attualmente la rete gestita da Autovie Venete è sotto pressione. L’incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 12, che ha coinvolto un autoarticolato e due autocisterne (un ferito lieve), all’altezza di San Giorgio di Nogaro poco dopo la rampa d’ingresso all’autostrada in direzione Venezia, sta creando enormi problemi alla circolazione dalla barriera di Trieste/Lisert a Latisana. Per consentire il travaso della formaldeide, sostanza chimica altamente tossica, contenuta in una delle cisterne, in un altro identico serbatoio, sarà necessario l’intervento dei vigili del fuoco.