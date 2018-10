Incidente mortale sull'A4: auto sotto un camion tra Villesse e Palmanova

Un incidente mortale sull'A4: un’autovettura è finita sotto a un camion fra Villesse e Palmanova in direzione Venezia verso le 11. Bloccata la viabilità nel tratto interessato per due i chilometri. Il tratto è stato chiuso, così come l’entrata di Villesse per chi è diretto a Venezia ed istituita l’uscita obbligatoria a Villesse.

La carreggiata è attualmente bloccata e sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, l’Elisoccorso, il 115 – per estrarre la vittima dalle lamiere – e i soccorsi meccanici per liberare l’autostrada dai mezzi coinvolti nel sinistro.

La viabilità, già molto critica dalle prime ore del mattino è attualmente (ore 12,00) congestionata in più punti della rete: in A4 fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia e fra Sistiana e Duino sempre verso Venezia e, infine, lungo la A23, all’altezza del bivio A4/A23 per chi è diretto a Venezia.