Incidente mortale in Carso la notte di Capodanno

Tremendo incidente in Carso, poco prima della mezzanotte tra il 31 dicembre e il primo gennaio, in cui due ragazzi sloveni hanno perso la vita. Come riporta il quotidiano Primorski Dnevnik nell'auto viaggiavano cinque giovani, tutti tra i 17 e i 18 anni, e per motivi ancora da accertare il mezzo si è schiantato contro un albero. Uno dei passeggeri è morto sul colpo, il guidatore è deceduto in ospedale. Gli altri tre passeggeri sono ricoverati all'ospedale di Sempeter.

L'incidente è avvenuto nella strada che va da Brestovice a Gorjansko, a pochi chilometri da Prepotto e, secondo quanto dichiara la Polizia slovena, il conducente diciottenne ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'alta velocità. Sul posto i Vigili del Fuoco, il personale sanitario e la polizia che ha effettuato i rilievi.