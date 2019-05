Incidente mortale vicino a Fernetti: camionista contro il guardrail

Un grave incidente sul RA14 è costato la vita a un camionista croato del 1958. La tragedia è avvenuta stamattina intorno alle 9.30 in prossimità di Fernetti in direzione Trieste. L’uomo è stato trovato in gravissime condizioni all’interno del camion, finito contro il guardrail, sembrerebbe, a velocità non troppo alta. La vittima, riversa sul volante era in arresto cardiaco e i sanitari del 118 hanno effettuato la rianimazione cardiopolmonare per 30 minuti senza successo. Sul posto, insieme all’ambulanza e all’automedica, anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.