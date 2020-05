Grave incidente a Capodistria: motociclista triestino perde una gamba

Brutto incidente giovedì sera (28 maggio) a Capodistria in Šmarska cesta, in seguito al quale un motociclilsta triestino di 51 anni ha perso una gamba. Come riporta il Primorski Dnevnik l'uomo avrebbe perso il controllo della moto poco prima delle 22 di giovedì ed è caduto, scivolando per diversi metri sull'asfalto e colpendo il palo di un cartello stradale con il piede sinistro. La sua gamba sinistra è rimasta gravemente danneggiata sotto il ginocchio.

Numerosi conducenti si sono fermati e uno di loro è riuscito a fasciare la gamba del ferito, che giaceva sull'erba, per fermare l'emorragia. L'uomo, cosciente ma sotto shock, è stato quindi trasportato all'ospedale. La polizia ha quindi scoperto che il motociclista non aveva la patente di guida per quel veicolo.