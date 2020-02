Sbanda e "abbatte" un palo della luce, esce dall'auto illeso

Alle 4.40 di oggi 16 febbraio, una partenza della sede centrale del Comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste, è intervenuta in Passeggio Sant'Andrea per un incidente stradale, fortunatamente senza conseguenze per il conducente. Per cause in fase di accertamento, un'automobile è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione; il conducente è uscito dal mezzo autonomamente.

I Vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza l'autovettura ed il palo pericolante. Sul posto anche i carabinieri ed i tecnici Acegas.