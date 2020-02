Investimento sulle strisce in piazza Goldoni, ottantenne a Cattinara

Questa mattina verso le 12:30 una persona nata nel 1931 è stata investita da un autobus della Trieste trasporti sulle strisce pedonali di via Mazzini all'incrocio con piazza Goldoni. Da prime indiscrezioni sembrerebbe che l'uomo, che ha riportato una ferita alla gamba ma non sarebbe in pericolo di vita, stesse attraversando con il rosso . Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che stanno prestando le prime cure alla persona ferita. Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi.

Si sono verificati rallentamenti e ritardi su tutte le linee transitanti in piazza Goldoni. La notizia è in aggiornamento.