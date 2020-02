Incidente di piazza Goldoni, la vittima a Cattinara: è grave

Il 60enne rimasto vittima dell'incidente di questa mattina in piazza Goldoni avrebbe attraversato le strisce pedonali di corsa e, senza accorgersi del transito dell'autobus, sarebbe andato sbattere per poi rimanere incastrato sotto il mezzo della Trieste Trasporti. Quello che inizialmente era parso ai molti adetti ai lavori (operatori dell'informazione e forze di polizia) come l'ennesimo investimento pedonale nel tratto tra piazza Goldoni e via Mazzini, anche in seguito alla visione delle immagini che hanno ripreso la scena, possiede una dinamica tutta diversa.

V.M. nato nel 1960 (e non nel 1931 come erroneamente riportato subito dopo i fatti) è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale di Cattinara e in prognosi riservata. In ospedale è giunto anche Michele Scozzai, responsabile dell'ufficio comunicazione e stampa dell'azienda di trasporto. "Ciò che conta in questo momento è la vita di una persona - ha riferito Scozzai a Trieste Prima - e siamo vicini alla famiglia in questo momento".

Inizialmente la situazione non sarebbe apparsa così grave, anche se fin da subito era stata riportata una lesione alla gamba. Quella gamba che, presumibilmente, è finita sotto l'autobus che stava transitando regolarmente lungo via Mazzini. L'uomo, sempre secondo le immagini visionate, indossava delle cuffie e sarebbe andato a sbattere violentemente contro la fiancata del mezzo.