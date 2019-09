Schianto in moto a Prebenico, morto giovane di 38 anni

Un giovane di 38 anni è morto a Cattinara in seguito ad un incidente avvenuto a notte fonda a Prebeneg (Prebenico). Il ragazzo originario proprio della località a ridosso del confine sarebbe caduto dalla motocicletta che stava guidando senza più riprendersi. Vani infatti sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 accorsi sul posto assieme ai Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia di Stato.

Il 118 ha trovato il giovane in arresto cardiaco e nessun segno di traumi esterni, elemento che farebbe propendere per una caduta autonoma. Il centauro, come si legge nella nota dei Vigili del fuoco, "stava scendendo lungo la strada che porta a Prebenico quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto ed è caduto rimanendo ferito in maniera molto grave".

I sanitari hanno quindi provveduto ad intubarlo e hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare che è proseguita lungo il tragitto verso l'ospedale di Cattinara. Il ragazzo di Prebeneg non ce l'ha fatta ed è morto poco dopo.