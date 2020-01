Auto finisce fuori strada sul RA13: una persona all'ospedale

L'incidente si è verificato intorno alle 19:20 sul RA13 in direzione Trieste, 500 metri prima della Galleria Carso. Un'auto, per cause da accertare, è finita fuori strada. Lievemente ferita solo la passeggera, che è stata trasportata a Cattinara dal personale del 118.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina per la messa in sicurezza del veicolo e dell'area e la Polizia Stradale per i rilievi.