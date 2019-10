Incidente sull’RA13: autocisterna ribaltata e sversamento di gasolio

Un incidente stradale ha avuto luogo sul raccordo autostradale RA13 altezza Sgonico. Due mezzi pesanti coinvolti, e un'autocisterna si è ribaltata sul fianco perdendo gasolio.I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, giunti sul posto, hanno provveduto al travaso del gasolio in un'altra cisterna e successivamente con l'ausilio della autogrù, il mezzo verrà messo in sicurezza. Sul posto la Polizia stradale e ANAS. Sembrerebbe che l'impatto non abbia causato feriti.

